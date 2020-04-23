AA ekibi, Tekirdağ NKÜ Hastanesindeki "Kovid-19 tedavi sürecini" görüntüledi
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Namık Kemal Üniversitesi, Anadolu Ajansı, Tekirdağ, Sağlık, Haber

AA ekibi, Tekirdağ NKÜ Hastanesindeki "Kovid-19 tedavi sürecini" görüntüledi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede pandemi hastanesi olarak hizmet veren Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Hastanesinde sağlık görevlilerinin çalışmaları Anadolu Ajansı (AA) ekibince görüntüledi.

23.04.2020 11:34 | Son Güncelleme: 23.04.2020 11:52
AA ekibi, Tekirdağ NKÜ Hastanesindeki

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede pandemi hastanesi olarak hizmet veren Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Hastanesinde sağlık görevlilerinin çalışmaları Anadolu Ajansı (AA) ekibince görüntüledi.

Salgınla mücadelede 300 yatak kapasiteli "Kovid-19 tedavi servisleri" oluşturulan hastanede, yetişkinler için 57, çocuklar için 9 ve yenidoğan için 16 yoğun bakım yatağı hizmet veriyor.

İhtiyaç duyulması halinde yoğun bakım yatak sayısı artırılabilecek hastanedeki Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nda şimdiye kadar 3 binin üzerinde Kovid-19 testi yapıldı.

Salgınla en ön safta fedakarca mücadele eden sağlık çalışanları, hijyen kurallarını da titizlikle uyguluyor.

NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, hastanede salgının ilk günlerinden itibaren ciddi önlemler aldıklarını söyledi.

Salgınla mücadele için Kovid Komisyonu ve Bilim Kurulu oluşturduklarını belirten Şahin, "Bugüne kadar koronavirüs şüphesiyle 180 hasta servise yatırıldı. 50 hastanın testi pozitif çıktı ve tedavileri hemen başlatıldı. Şu an itibarıyla 4 hasta entübe durumda. 10 hastanın da yoğun bakımda tedavileri olumlu olarak devam ediyor." dedi.

Şahin, tedavi edilen hastaların gözetim altında kaldıktan sonra taburcu edildiğini dile getirdi.

"Sağlık Bakanlığımızın verdiği bilgiler doğrultusunda uygulanan tedavi yöntemleri hastalar için faydalı oluyor." diyen Şahin, hastaların iyileştikten sonra 14 gün karantina sürelerinin ardından taburcu edildiklerini söyledi.

Şahin, vatandaşların alınan tedbirlere uymasının salgının daha çabuk atlatılmasına faydalı olacağını vurgulayarak, şu bilgileri aktardı:

"Tekirdağ'da ve hastanemizde her şey yolunda gidiyor. Bu süreci minimum şekilde atlatmaya çalışıyoruz. Pozitif olan hastalarımız da lütfen korkmasın, tedavi metotları uygulanıyor. Pozitif olan hastalarımız tedaviler uygulandıktan belli bir süre sonra negatife dönüyor. Hastalarımız izolasyona dikkat etsin ve vatandaşlarımız evde kalsın."

"Taburcu edilen hastaların takibi yapılıyor"

Tekirdağ NKÜ Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi İlker Yıldırım da hastanenin salgın döneminde yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Yoğun bakıma alınanların çoğunlukla koronavirüsle ilgili kritik süreçleri yaşayan hastalar olduğunu anlatan Yıldırım, "Hastalar hastanemize başvurduğu zaman herhangi bir solunum sıkıntıları yoksa normal koronavirüs servislerine alıyoruz. Oradaki takipleri neticesinde solunum sıkıntısı gelişirse yoğun bakım süreçlerine dahil olmaya başlıyorlar." dedi.

Yıldırım, sadece kent merkezindeki değil, ilçelerde durumu ağırlaşan hastalara da hizmet verdiklerini dile getirdi.

Her hastanın tedavi sürecinin aynı olmadığını, Bilim Kurulunun önerdiği tedavilerin basamak basamak uygulandığını anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bazen taburcu ettiğimiz hastalar bizleri sevindirse de maalesef kaybettiğimiz hastalar da oluyor. Yoğun bakımdan çıkan hastalarımız öncelikle pandemi servislerine çıkıyor. Oradaki süreçlerini tamamlayıp taburcu olduktan sonra İl Sağlık Müdürlüğümüzün de destekleriyle her gün telefonla aranarak durumları takip ediliyor. Daha sonra kontrollere çağrılıyorlar. Hastanemizde herhangi bir sıkışıklık yaşanmıyor."

Hasta yaşadıklarını paylaştı

Kovid-19 testi pozitif çıkmasının ardından hastanede tedavisine başlanan Merve Temizel ise yaşadığı süreci anlattı.

Tedaviye başlanmasından sonra 2 testinin de negatif çıktığını belirten Temizel, şunları kaydetti:

"Acil servise gelmiştim, müdahale edildi orada. Kan verdim ve tomografim çekildi. Tomogrofi de ciğerlerimde birkaç yerde sorun görüldü, yatışıma karar verildi. İlaç tedavisinden sonra düzelme başladı. İki defa test yapıldı negatif çıktı. Üçüncü defa örnek alınacak ve o örnek de negatif çıkarsa taburcu olacağım inşallah. Ben bu süreçte bebeğimden, ailemden ayrı kaldım. İnsanlarımız sevdiklerinden ayrı kalmamak, bu süreci yaşamamak için evlerinde kalsınlar."

Kaynak: AA

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