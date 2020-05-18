AA ekibi Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan hava üssünü görüntüledi
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AA ekibi Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan hava üssünü görüntüledi

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Libya ordusunun bu sabah saatlerinde ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalinden kurtardığı stratejik Vatiyye Askeri Üssü'nü görüntüledi.

AA ekibi Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan hava üssünü görüntüledi
18.05.2020 22:01 | Son Güncelleme: 18.05.2020 22:01

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Libya ordusunun bu sabah saatlerinde ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalinden kurtardığı stratejik Vatiyye Askeri Üssü'nü görüntüledi.

Libya ordusu, sabah saatlerinde başkent Trablus'un 140 kilometre güneybatısındaki stratejik Vatiyye Askeri Üssü'nü Hafter milislerinden arındırdığını ve üste tamamen kontrolü sağladığını duyurdu. AA ekibi, Libya ordusunun kurtardığı üssü görüntüledi.

Üs girişinde alınan güvenlik önlemleri dikkati çekerken, basın mensupları güvenlik kontrolünün ardından üsse alındı. Libya ordusuna bağlı silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) son dönemde üs ve çevresine düzenlediği yüzlerce hava harekatı sonucu imha edilen çok sayıda kullanılamaz hale getirilmiş askeri araç ve kamyonet dikkati çekti

Üssün içinden yansıyan görüntülerde, Libya ordusunun gerçekleştirdiği hava harekatları nedeniyle bazı hangarların yıkıldığı ve kullanılmaz hale getirilmiş savaş uçaklarının hangarlarda beklediği görüldü.

Libya ordusu mensupları, üste ele geçirilen Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Hafter milislerine temin ettiği Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemi önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Libya Ordusu Batı Operasyon Dairesi'ne bağlı Albay Muhammed Deva, Vatiyye Üssü'nün merkezinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, üssün sabahın erken saatlerinde başlatılan operasyonun ardından çok kısa bir süre içinde Hafter milislerinden kurtarıldığını söyledi.

Üste BAE'nin Hafter milislerine temin ettiği Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemini ele geçirdiklerini kaydeden Deva, bu sistemin Libya hükümetine ait bir merkeze taşınacağını aktardı.

Libya ordusu, bu sabah ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Askeri Üssü'nü Hafter'e bağlı milislerden geri aldıklarını ve üste kontrolü sağladıklarını duyurmuştu.

Başkentin 140 kilometre güneybatısında, 50 kilometrekarelik alana kurulu Vatiyye, savaş uçaklarına uygun pistleri, hangarları, akaryakıt tankerleri, araç depoları ve dışarıdan destek almadan 10 bin askeri konuşlandırabilen kapasitesiyle stratejik önem arz ediyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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