AA ekibi, Kovid-19'un izini süren filyasyon ekiplerinin bir gününe tanık oldu

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, virüsü taşıyanların temas ettiği kişileri tespit etmek amacıyla sahada filyasyon çalışması yürüten sağlık çalışanlarının bir gününü görüntüledi.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, virüsü taşıyanların temas ettiği kişileri tespit etmek amacıyla sahada filyasyon çalışması yürüten sağlık çalışanlarının bir gününü görüntüledi.

Kovid-19 salgınıyla mücadelede en önemli rolü, sağlık emekçileri üstleniyor. Bu çalışmaların en büyük halkalardan birini ise filyasyon ekipleri oluşturuyor. Onlar, gece gündüz demeden, her yerde koronavirüs salgınına karşı savaşıyor.

Filyasyon ekipleri, aynı zamanda tespit edilen hastaların temas kurdukları kişileri de belirleyip yakın takibe alıyor.

Çalışmalar titizlikle yürütülüyor

Bakırköy İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan filyasyon personelinin özverili çalışmaları, AA kameralarına yansıdı.

Pandemiyle mücadele kapsamında İlçe Sağlık Müdürlüğü binası içerisinde bulunan bir katın tamamı, filyasyon ekiplerinin çalışmaları için ayrıldı.

Kovid-19 testi pozitif çıkarak sisteme işlenen vakaların temas ettikleri kişilere, ekiplerin adeta dedektif titizliğinde yürüttüğü çalışmalar sayesinde ulaşılıyor.

Ekipler, gerekli koruyucu tedbirler alındıktan sonra Kovid-19 tanısı alan kişilerle temas ettiği belirlenen vatandaşların adreslerine gidiyor. Burada test uygulanacak vatandaşlardan numuneler alarak sonuç için laboratuvarlara teslim ediyor.

Böylece olası pozitif vakaların da kontrol altında tutulmasını sağlayan ekipler, gayretleriyle Kovid-19 ile mücadeleye de önemli bir katkı sağlamış oluyor.

Ekipler 24 saat sahada

İlçe Sağlık Müdürü Bekir Turan, yürüttükleri filyasyon çalışmalarına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Ekiplerin 24 saat sahada olduklarını belirten Turan, "Filyasyon ekiplerimizle eş zamanlı bir çalışma periyodumuz var. Hastaneler, aile hekimlikleri ve 112 ekipleri ile ortak bir çalışma sistemi içerisinde faaliyet yürütüyoruz. Sisteme düşen vaka otomatik olarak tarafımızdan görülüyor. Daha sonra filyasyon ekipleri üzerinden görevlendirmeler yapılıyor." dedi.

İlçede tespit edilen vakalara izole edildikleri evlerinde müdahale edildiğini aktaran Turan, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda vakalara temas edenleri de tespit ediyoruz. Evde izole edilmiş hastaları görerek işlemlerini yürütüyoruz. Bakırköy'de 52 kişilik bir ekibimiz var. Bu faaliyeti nöbet sistemiyle devam ettiriyoruz. Bizim ekibimiz ağırlıklı olarak diş hekimi, doktor ve hemşirelerden oluşuyor."

İlçede görev yapan bir filyasyon ekibinin sorumlusu olarak görev yapan Diş Hekimi Nurullah Cihaner de Halk Sağlığı Yönetim Sistemi'ne gelen vakaları program üzerinden nasıl takip ettikleri anlattı.

Cihaner, kullandıkları programla vakalara temas eden kişileri de kontrol altında tuttuklarını dile getirdi.

Kaynak: AA