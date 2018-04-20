Aa Editörleri Gaziantep'te

Anadolu Ajansı (AA) Dünya Dilleri ve Uluslararası Haberler Yayın Yönetmenliklerine bağlı editörler, Gaziantep'te bir araya geldi.

Dünyanın dört bir yanında Anadolu Ajansını temsil eden editörler, "Yıllık Editörler Toplantısı"na katılmak üzere geldikleri Türkiye'de, Gaziantep'i ziyaret etti.

Gaziantep Mutfak Sanatları Merkezi'nde Vali Ali Yerlikaya ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'le görüşen editörler, Suriye'deki iç savaştan kaçarak kente gelen sığınmacıların yanı sıra Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında özgürleştirilen yerlere yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirildi.

Yerlikaya, yaptığı konuşmada, Gaziantep olarak Suriye'ye çok ciddi büyüklükte sınırlarının olduğunu belirterek, son 7 yıldır Suriye'deki hayatın iyileştirilmesine yönelik desteklerin sağlandığını anlattı.

Gaziantep'in 7 yıldır küresel göçler başta olmak üzere savaştan etkilenen çok sayıda insana kucak açtığını vurgulayan Yerlikaya, Türkiye'nin 3,5 milyon göçmene ev sahipliği yaptığını, bunun da 500 bine yakınının Gaziantep'te ağırlandığını aktardı.

Yerlikaya, 2 milyonluk nüfusa sahip kentin sığınmacılara sadece kapılarını ve sofralarını açmakla kalmayıp aynı zamanda gönüllerini de açtığını ve kucaklaştığını dile getirdi.

Türkiye'nin bu anlamda "ensar" niteliğindeki sayılı kentlerinden birinin Gaziantep olduğunu söyleyen Yerlikaya, Gaziantep halkının, fedakarlığını gösterme konusunda sadece sığınmacılar için değil aynı zamanda Suriye'deki kardeşleri için de birbiriyle yarıştığını ifade etti.

Vali Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fırat Kalkanı Harekatı ile birlikte bugün Cerablus'un merkezi 50 bini, çevresiyle beraber de 200 bin oldu. Oysa ki bu Cerablus'un kendi nüfusu 7 bin, çevresiyle birlikte de 40 bin değildi. Huzur ortamının sağlanmasıyla beraber, terör örgütlerinden, rejimden kaçanlar bölgeyi buluşma noktası yaptı. Cerablus yükselen bir kent haline geldi. Söz konusu bölgede çok sayıda okul onardık. Sadece Bab'da 50 bin öğrenci eğitim görüyor. En az o kadar öğrenci de Cerablus'ta eğitim görüyor. Bu aziz millet, devletiyle beraber sadece 3,5 milyon sığınmacıya yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda Suriye'deki okulların onarılması, öğretmenlerin maaşı, polis teşkilatının oluşturulması gibi konularda da harekete geçti."

Yerlikaya, Anadolu Ajansının Türk ve dünya medyası bakımından önemine dikkati çekerek, önemli bir vatan hizmetinin yerine getirilmesinde emeği geçen tüm AA personeline teşekkür etti.

"Suriye topraklarında Türkiye'nin gücünü gösterdik"

Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin ise 7 yıldır Gaziantepliler olarak kentin yaşam kalitesini aşağıya çekmeden Suriye'den gelen misafirleri "ensar ruhuyla" kucakladıklarını belirtti.

Bu kapsamda kentteki belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra sığınmacıların eğitiminden sosyal hayata uyumuna kadar onlarca farklı alanda çalışmalar yaptıklarını anlatan Şahin, bu konuda ciddi aşamalar kaydedildiğini ve büyük oranda da örnek teşkil edebilecek başarıyı yakaladıklarını vurguladı.

Suriyeli çocukların okullaştırılması konusunda Türkiye ortalamasının bile üzerine çıkıldığını aktaran Şahin, Fırat Kalkanı Harekatı'nın hemen ardından başta Cerablus olmak üzere hemen her yerde kalkınma hamlesi başlattıklarını ve kısa sürede bölgeyi kalkındırmaya çalıştıklarını kaydetti.

Şahin, Cerablus gibi bir bölgede 15 gün içinde 70 kamyon çöp temizliği, kente su ve elektrik verilmesi, çocuk yaşam alanları oluşturulmasının yanı sıra insanları sokağa çıkabilir hale getirdiklerine değinerek, bu sayede Suriye topraklarında Türkiye'nin gücünü gösterdiklerini dile getirdi.

AA heyetinin Suriye'de de temaslarda bulunmasının beklendiğini hatırlatan Şahin, Türkiye'nin önemli kurumları arasında yer alan AA'nın yöneticilerinin çalışmaları yerinde görmesini de çok önemsediklerini, bu sayede Türkiye'nin Suriye'deki yaşamlara nasıl dokunduğunun daha iyi anlatılabilir hale geleceğini sözlerine ekledi.