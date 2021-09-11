AA editör yardımcısı Çelik ve başmuhabir vekili Güder'in mutlu günü

Anadolu Ajansı (AA) Ekonomi Haberler i Editörlüğü Editör Yardımcısı Necip Fazıl Çelik ve Türkiye Dış Haberler Editörlüğü Başmuhabir Vekili İlkay Güder dünya evine girdi.

Gölbaşı Vilayetler Evi'nde gerçekleşen nikahı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok kıydı.

Nikah törenine çiftin ailesi, yakınları, çalışma arkadaşları, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.