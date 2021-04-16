AA Edirne Bölge Müdürü Baran'dan Emniyet Müdürü Kurt'a ziyaret

Anadolu Ajansı (AA) Edirne Bölge Müdürü Salih Baran, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt'u ziyaret etti.

Anadolu Ajansı (AA) Edirne Bölge Müdürü Salih Baran, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt'u ziyaret etti.

Kurt, ziyaretinden dolayı Baran'a teşekkür ederek, başarılı çalışmalarından dolayı AA çalışanlarını tebrik etti.

Baran, Kurt'a AA'nın hazırladığı Türkiye Cumhuriyeti tarihine ışık tutacak belge niteliğindeki "100 Yıllık Türkiye" ile "Yıllık 2020" kitaplarını takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar