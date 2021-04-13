AA Edirne Bölge Müdürü Baran'dan, Belediye Başkanı Gürkan'a ziyaret
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Anadolu Ajansı (AA) Edirne Bölge Müdürü Salih Baran, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ziyaret etti.
Anadolu Ajansı (AA) Edirne Bölge Müdürü Salih Baran, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ziyaret etti.
Belediye Başkanı Gürkan, ziyaretinden dolayı Baran'a teşekkür etti.
Baran, Gürkan'a AA'nın hazırladığı Türkiye Cumhuriyeti tarihine ışık tutacak belge niteliğindeki "100 Yıllık Türkiye" ile "Yıllık 2020" kitaplarını takdim etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar