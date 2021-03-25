AA Diyarbakır Bölge Müdürü Gültekin Çüngüş Belediye Başkanı Akmeşe'yi ziyaret etti
25.03.2021 10:03 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:10
Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin, Çüngüş Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe'yi ziyaret etti.
Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin, Çüngüş Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe'yi ziyaret etti.
Akmeşe ile makamında görüşen Gültekin, yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akmeşe, Gültekin'e belediyenin çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya