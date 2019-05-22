Aa'dan Vali Ayhan ve Başkan Bilgin'e Ziyaret

Anadolu Ajansı (AA) Kayseri Bölge Müdürü Tevfik Işık, Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i ziyaret etti.

Vali Ayhan'ı makamında ziyaret eden Işık, AA'nın sorumluluk alanları ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Işık, olayların kamuoyuna doğru aktarılması noktasında AA'nın büyük bir görevi yerine getirdiğini vurguladı.

Vali Ayhan ise Anadolu Ajansı'nın büyük bir misyon üstlendiğini dile getirerek, her zaman sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini söyledi. Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri hakkında da bilgi veren Ayhan, Sivas'ın birçok önemli organizasyona ev sahipliği yapacağını ifade etti.

Bölge Müdürü Işık, daha sonra Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarı diledi.

Ziyaretlere, AA Sivas Büro Sorumlusu Başmuhabir Önder Felek ile ajans çalışanları eşlik etti.

Kaynak: AA