AA'dan Uşak Valisi Funda Kocabıyık'a ziyaret
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AA'dan Uşak Valisi Funda Kocabıyık'a ziyaret

15.10.2020 18:47 | Son Güncelleme: 15.10.2020 18:51
AA'dan Uşak Valisi Funda Kocabıyık'a ziyaret

Uşak Valisi Funda Kocabıyık'a, AA'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" adlı kitap ile "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" albümü takdim edildi.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık'a, AA'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" adlı kitap ile "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" albümü takdim edildi.

Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Mehmet Çalık'ı makamında kabul eden Vali Funda Kocabıyık, AA tarafından hazırlanan ve 100 yıllık habercilik birikiminin yer aldığı kitap ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten Recep Tayyip Erdoğan'a kadar bütün cumhurbaşkanlarına ilişkin seçki fotoğraflardan oluşan albümü inceledi.

Kocabıyık, her iki çalışmanın da yakın tarih açısından kıymet taşıdığını ve hafızaları tazelediğini belirterek, eserlerin hazırlanmasında emeği geçen tüm AA çalışanlarını tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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