AA'dan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir'e ziyaret
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AA'dan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir'e ziyaret

22.10.2020 11:45 | Son Güncelleme: 22.10.2020 11:48
AA'dan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir'e ziyaret

Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i ziyaret etti.

Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i ziyaret etti.

İsa Sansar, ziyarette Başkan Demir'e, AA'nın bölgede yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

AA'nın 100 yıllık tecrübesiyle güvenilir haberin kaynağı olduğunu vurgulayan İsa Sansar, ziyarette Demir'e, AA'nın 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" ve "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" kitaplarını takdim etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise AA'yı yakından takip ettiğini belirterek, başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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