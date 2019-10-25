AA'dan İstanbul Valisi Yerlikaya'ya ziyaret

25.10.2019 11:18

Anadolu Ajansı (AA) Türkiye Haberleri Yayın Yönetmeni Zekeriya Kaya ve İstanbul Haberleri Editörü Cemal Coşkun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya ziyarette bulundu.

Valilik binasında gerçekleşen ziyarette, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı ve Vali Yerlikaya'nın İletişim Danışmanı Prof. Dr. Ergün Yolcu ile Valilik Basın Müşaviri Muammer Karadeniz de hazır bulundu.

Vali Yerlikaya, toplumun hızlı ve doğru bilgilendirilmesi, bilgi kirliliğinin önlenmesi konusunda basın kuruluşlarına çok önemli görevler düştüğünü belirterek, Anadolu Ajansı'nın bu konuda gösterdiği özen ve dikkate teşekkür etti.

Kaya ve Coşkun'a çalışmalarında başarılar dileyen Yerlikaya, "Güzel haberler ile İstanbulumuzu ve ülkemizi dünyaya daha iyi tanıtmayı hedefliyoruz." dedi.

AA Türkiye Haberleri Yayın Yönetmeni Kaya ve İstanbul Haberleri Editörü Coşkun da Yerlikaya'ya AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA