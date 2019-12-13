AA'dan genç iletişimciler için "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi

13.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:08

Anadolu Ajansı (AA), kuruluşunun 100'üncü yılı kapsamında, hayata geçireceği "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi ile iletişim fakültelerinde eğitimlerini sürdüren öğrencilere haber çalışmalarını kamuoyuyla paylaşmaları için fırsat sunacak.

AA, kuruluşunun 100'üncü yılını kutlayacağı 2020'de Türkiye'deki üniversitelerin iletişim fakültelerindeki lisans öğrencilerini teşvik etmek ve onların hazırladıkları özgün çalışmaları daha geniş kitlelere duyurmalarını sağlamak için yeni bir proje hazırladı.

"Gelecek 100 Yılın Habercileri" adını taşıyan proje kapsamında, öğrencilerin bireysel veya grup olarak hazırlayacağı haber, fotoğraf, video ve infografikler, AA'da oluşturulan "Seçici Kurul" tarafından değerlendirilecek. Haber kriterlerine uyan ve başarılı olan çalışmalar, AA'nın internet sayfası ve 100'üncü yıl için özel hazırlanan mikro site üzerinden okurlarla paylaşılacak.

Her okula bir haber yayın hakkı verilecek

Proje kapsamında AA'ya gönderilen haberler, değerlendirildikten sonra her okula bir haber yayın hakkı tanınacak.

Başvuruları 16 Aralık'ta başlayan projenin sonuçları, Şubat 2020'de ilan edilecek ve haber yayını başlatılarak, AA'nın 100'üncü yılının kutlanacağı 6 Nisan 2020'ye kadar devam edecek. Proje kapsamında, her gün bir haber yayınlanacak. İnternet sitesinde haberle birlikte katılımcı öğrencilerin kişisel ve üniversite bilgilerine de yer verilecek.

"Proje, öğrencileri teşvik edecek, tecrübelerine katkı sağlayacak"

AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, Anadolu Ajansının 6 Nisan 2020'de 100'üncü kuruluş yılını kutlayacağını hatırlatarak, bu kapsamda etkinlikler düzenlediklerini bildirdi.

"Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesinin de bunlardan birisi olarak, AA'nın habercilik tecrübesini ve bir asrı bulan kültürünü yeni nesil gazeteci adaylarına bir nebze de olsa anlatmalarına vesile olacağını vurgulayan Mutanoğlu, şunları söyledi:

"Bu proje, aynı zamanda yarın habercilik mesleğini yapacak iletişim fakültesi öğrencilerini teşvik etmeyi, onların güçlü bir öz güven ve tecrübe edinmelerine katkı sağlamayı amaçlıyor. İnanıyorum ki birçok genç meslektaşımız, başarılı, örnek teşkil eden çalışmalarıyla projeye katılacak ve AA platformlarında yer alan haberlerini güzel bir hatıra olarak yıllarca saklayacak."

Kaynak: AA