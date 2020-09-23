AA'dan Düzce Belediye Başkanı Özlü'ye ziyaret
23.09.2020 17:33 | Son Güncelleme: 23.09.2020 17:36
Anadolu Ajansı (AA) Düzce muhabiri Ömer Ürer, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'yü ziyaret ederek, "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" kitabını takdim etti.
Anadolu Ajansı (AA) Düzce muhabiri Ömer Ürer, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'yü ziyaret ederek, "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" kitabını takdim etti.
Başkan Özlü'yü makamında ziyaret eden Ürer, AA'nın kentte yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Ürer, ziyarette Özlü'ye AA'nın 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" adlı kitabı hediye etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özlü ise Ürer'e çalışmalarında başarı diledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever