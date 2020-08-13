AA'dan "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" albümü
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AA'dan "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" albümü

Anadolu Ajansı kuruluşunun 100. yılına özel bir çalışmayla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten Recep Tayyip Erdoğan'a kadar Türkiye'nin bütün Cumhurbaşkanlarına ilişkin seçki fotoğraflardan oluşan albüm hazırladı.

AA'dan
13.08.2020 16:49 | Son Güncelleme: 13.08.2020 17:26

Anadolu Ajansı kuruluşunun 100. yılına özel bir çalışmayla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten Recep Tayyip Erdoğan'a kadar Türkiye'nin bütün Cumhurbaşkanlarına ilişkin seçki fotoğraflardan oluşan albüm hazırladı.

"Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" albümüyle, kurulduğu 6 Nisan 1920'den bugüne Türkiye Cumhuriyeti'nin adeta hafızası olan AA'nın hem elde ettiği birikimlerin hayata geçirilmesi hem de tarihe not düşülmesi amaçlandı.

İçerik seçkisi ve özel baskısıyla nadide eser olan ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan albümde, Cumhurbaşkanlarının devlet başkanlarıyla buluşmalarının, yurt içi ve yurt dışı gezilerinin yanı sıra sivil hayatlarından fotoğrafları da yer aldı.

Albüm ilk olarak, 100. kuruluş yılı dolayısıyla AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı başkanlığındaki heyeti kabulünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edilirken, albümü inceleyen Erdoğan, çalışmaya yönelik beğenisini ifade etti.

"Cumhurbaşkanları ve dönemin önemli olayları AA tarafından yakından takip edildi"

Albümün giriş bölümünde, Kurtuluş Mücadelesi ve TBMM'nin kurulmasının ardından Cumhuriyet'in ilanı ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanı seçilmesine yer verildi. Aynı bölümde, Atatürk'ün ardından göreve gelen Cumhurbaşkanlarının seçilmeleri ve görev yaptıkları dönemlere ilişkin bilgiler yer aldı.

Kitabın önsözü, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı tarafından kaleme alındı.

Ajansın, kurulduğu 6 Nisan 1920'den bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin adeta hafızası olduğuna işaret eden Kazancı, Cumhuriyet'in kurulduğu ve Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk Cumhurbaşkanı seçildiği günden bu yana Cumhurbaşkanları ve dönemin önemli olaylarının AA tarafından yakından takip edildiğini belirtti.

Anadolu'da başlayan Kurtuluş Mücadelesi'ni ulusal ve uluslararası topluma doğru ve hızlı şekilde ulaştırmak amacıyla kurulan AA'nın, yıllar içerisinde insan kaynağını, ulusal ve uluslararası yapılanmasını, teknolojik altyapısını, yayın dillerini geliştirerek ve büyüterek küresel görünüme sahip bir haber ajansına dönüştüğünü vurgulayan Kazancı, şunları kaydetti:

"100'üncü yılına giren milli kuruluşumuz, bir asırdır yüklendiği görevi ve biriktirdiği tarihi tecrübeyi kayda geçirmek için bir dizi çalışmada bulundu. Bu çalışmalardan 'Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız' fotoğraf kitabıyla hem elde ettiği birikimleri hayata geçirmeyi hem de tarihe not düşmeyi amaçladı.

Atatürk'ten Erdoğan'a kadar bütün Cumhurbaşkanlarımızı yakından takip eden AA, 100 yıllık bir Cumhurbaşkanlığı hafızasına da sahip.

Elinizdeki kitap, Cumhurbaşkanlarımızın devlet başkanlarıyla buluşmalarının, yurt içi ve yurt dışı gezilerinin yanı sıra sivil hayatlarından fotoğraflarını da içeriyor.

Bu çalışmanın ortaya çıkmasında emeği geçen arkadaşlarıma ve arşivlerinden yararlanmamıza izin veren kurumlarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

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