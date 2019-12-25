AA'dan, 100'üncü yılına girerken dünya televizyonlarına video haber hizmeti

25.12.2019 17:06 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:06

AFP ve Getty ile yaptığı anlaşmalarla dünya medyasına fotoğraf sağlayan Anadolu Ajansı (AA), 100'üncü yıl projeleri kapsamında Reuters ile yaptığı anlaşmayla dünya televizyonlarına doğrudan AA logosuyla video hizmeti sunuyor.

AA, merkezi Londra'da bulunan ve dünya genelinde 2 binden fazla gazete, televizyon ve yayıncı abonesine sahip Reuters ile video dağıtım anlaşması imzaladı.

Anlaşma kapsamında, AA tarafından üretilen AAVN İngilizce videolar, Reuters'ın yeni dijital içerik platformu Reuters Connect üzerinden dünyanın önemli medya kuruluşlarıyla AA logosuyla paylaşılmaya başlandı.

Anadolu Ajansı Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Yılmaz Yaman, "Bu ay yürürlüğe giren anlaşmayla birlikte, 16 farklı ülkeden 26 televizyon kuruluşu AA videolarını haber bültenlerinde kullandı. Bu kapsamda ABD, Almanya, İngiltere, Hong Kong, Vietnam, İspanya, Malezya ve Hollanda gibi ülkelerdeki haber izleyicileri, AA logolu videoları görebilmekte." dedi.

Türkiye'nin global haber ajansı AA'nın bölgesinin en güçlü haber ve görsel sağlayıcısı olarak 100'üncü yılına girerken yaptığı bu iş birliğiyle dünya medyasına önemli bir hizmet sağlayacağına işaret eden Yaman, "Dünyanın en sıcak olaylarına tanık olan AA, içeriğini dünyanın en büyük dijital içerik platformlarından biri olan Reuters Connect ile paylaşarak, dönüşen medya ortamında farklı ve yeni müşteri gruplarına hizmet verecek. Bu anlaşmayla AA markasının globalde güçlenmesi yanında ülkemiz adına da önemli bir hizmeti yerine getirmiş olacağız." diye konuştu.

Reuters'ın Ortaklıklar Departmanı Üst Düzey Yöneticisi Justine Flatley ise AA ile ortaklığın çok önemli olduğunu vurguladı. Flatley, "Çünkü ortaklığımız, Reuters Connect müşterilerinin dünya gündemini çoğu zaman belirleyen bir coğrafyada haberlere erişimini sağlamaktadır. Anadolu Ajansı ile ortaklığımızın, Orta Doğu ve diğer bölgeler için müşterilerimizin haberleri aktarımını geliştireceğine güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Hasan Öymez de bu iş birliğini, dünyanın her yerinden üretilen videoların, çok daha geniş bir platformla dünya genelindeki medya kuruluşlarına ulaştırma açısından önemsediklerini ifade etti.

Öymez, Türkiye'nin sesini dünyaya duyurma yolunda önemli bir adım olan bu iş birliği sayesinde Türkiye gündemi başta olmak üzere uluslararası pek çok konuyu farklı perspektifle dünya gündemine taşıyacaklarını belirtti.

Hasan Öymez, "Yaygın haberci ağımızla çok güçlü olduğumuz coğrafyalardaki sıcak gelişmelerden dünya medyasının daha hızlı ve daha etkili biçimde haberdar olmasını sağlayacak olan bu iş birliği, dünya medyası için de olumlu bir gelişme. Bu iş birliği, AA ve Reuters'in yanı sıra dünya medyasına da hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

AA, halen, kendi dijital içerik platformu "anadoluimages.com" üzerinden Türkçe ve İngilizce dillerinde 6 milyona yakın global fotoğraf içeriğini medya kuruluşlarına ulaştırıyor. 100'üncü yıl projeleri kapsamında platformun yeni versiyonunu, 1 milyona yakın video arşivini de katarak yayına almayı planlayan AA, global erişimini arttırmayı hedefliyor.

Kaynak: AA