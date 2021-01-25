AA'da toplu iş sözleşmesi süreci başladı

Anadolu Ajansı (AA) TAŞ ile Medya İşçileri (Medya-İş) Sendikası arasında 2021-2023 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi süreci başladı.

Toplu iş sözleşmesi kapsamında ilk toplantı, AA Genel Müdürlüğü'nde yapıldı.

Toplantıya, başkanlığını AA Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya'nın yaptığı ve aralarında AA Genel Yayın Yönetmeni ve Genel Müdür Yardımcısı Metin Mutanoğlu, AA Yönetim Kurulu Üyesi Ali Türker Pirtini'nin de bulunduğu iş veren heyeti ile başkanlığını Hak İşçi Sendikaları (Hak-İş) Konfederasyonu Genel Başkan Vekili Osman Yıldız'ın yaptığı ve Medya-İş Sendikası Genel Başkanı Sezai Ballı'nın da yer aldığı sendika heyeti katıldı.

AA Genel Müdür Yardımcısı Özkaya, toplantıda yaptığı konuşmada, toplu iş sözleşmesinin kurum, çalışanlar ve temsilcileri için hayırlı olmasını diledi.

Bu toplantı öncesi seri ön görüşmeler yaptıklarını, sendika tarafından kendilerine iletilen tekliflerle ilgili görüş bildirdiklerini kaydeden Özkaya, özellikle ücret artışıyla ilgili konularda belli bir oranda konuşma sağladıklarını söyledi. Mustafa Özkaya, şunları kaydetti:

"Bu toplu iş sözleşmesinde birkaç hedefimiz var. Birincisi, eğer realize edebilirsek çok kısa süre içinde 3 yıllık bir toplu iş sözleşmesi hedefimiz var. İkincisi, bu toplu iş sözleşmesini mümkün olan en kısa sürede, mümkünse bu hafta sonuna kadar imzalamayı hedefliyoruz. Mevcut ekonomik koşulları dikkate alarak Anadolu Ajansında çalışanlarımızın, emektarların, bu işe emek veren, fedakarlıkta bulunan, sahalarda çalışanların zor koşullarını dikkate alan, maksimum çalışan lehine bir toplu iş sözleşmesi hedefimiz var. İnşallah bunu da çok kısa sürede tamamlayacağız."

"Son derece önemli ve güzel bir süreç var"

Hak-İş Genel Başkan Vekili Yıldız da AA Yönetim Kurulu'nun, geçen dönem başlayan yeniden yapılanma yolundaki sözleşmelerde büyük bir vizyon ortaya koyduğunu ifade ederek, böylece çalışanlar için önemli bir sürecin başlatıldığına değindi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın da süreci yakından takip ettiğini ve kendilerine talimatlar verdiğini belirten Yıldız, sosyal diyalog çerçevesinde bu süreci götürdüklerini bildirdi.

Yıldız, Medya-İş Sendikasının son derece yapıcı ve katılımcı anlayışla süreci yürüttüğünü ifade ederek, "Gerek sizin tarafınızda gerek bizim tarafımızda son derece önemli ve güzel bir süreç var. Bunun da çalışanlara yansıdığına, bundan sonra daha da çok yansıyacağına inanıyorum." dedi.

Sözleşmede altyapı olarak her şeyin yapıldığını, prensip olarak konuşulduğunu kaydeden Yıldız, "Ne kadar hızlı çalışma yapabilirsek hepimiz için, çalışanlarınız için yararlı olur. Onların da beklenti içinde olduğunu biliyoruz. Zaten geçen dönem skala sistemine geçmek demek, sonraki sözleşmelerin de adını koymak demek." şeklinde konuştu.

"En güzel, en doğru kararın çıkacağını görüyoruz"

AA Genel Yayın Yönetmeni ve Genel Müdür Yardımcısı Metin Mutanoğlu da salgının etkisini giderek yitirdiğini ve bu yılın sonuna doğru kontrol altına alınacağını düşündüğünü dile getirdi. Bunun ekonomi çevrelerinde umut ışığı olduğunu, Türkiye ekonomisinin de daha iyiye doğru gittiğini aktaran Mutanoğlu, şöyle konuştu:

"Buna paralel olarak, bizim imkanlarımız da daha iyi olabilir. Bu umut içindeyiz. Bu konudaki yaklaşımımız en başından beri hep ajansın bütünlüğünü korumak, ajansın geleceğini daha sistematik bir hale sokmak hem de çalışan arkadaşlarımız arasındaki ücret ve izinler konusunu daha adilane bir noktaya çekmekti. Başarılı dönemler geçirdik, şimdi önümüzde daha da güzel bir dönem var."

Mutanoğlu, "En güzel, en doğru kararın çıkacağını görüyoruz. İnşallah ajansımız açısından daha güzel günler ufuktadır." değerlendirmesini yaptı.

"Hakikaten çok titizlikle yapılan bir çalışma"

AA Yönetim Kurulu Üyesi Ali Türker Pirtini, bu görüşmelerin, gelecek toplu sözleşmelerde bir altyapı oluşturacağına, çalışanlar ve iş veren nezdinde bir değer yaratacağına ve AA'yı her konuda daha ileri boyutlara taşıyabilecek bir zemin kazandıracağına inandıklarını söyledi. Pirtini, "Hakikaten çok titizlikle, her türlü boyutuyla ele alınarak yapılan bir çalışma oldu. İnşallah bunun sağlıkla bu hafta sonuçlanmasını görmeyi diliyorum." dedi.

"İyi neticeler almayı ümit ediyorum"

Medya-İş Sendikası Genel Başkanı Sezai Ballı, AA'nın, sendikanın temel taşı olduğunu ve sendikayı 2012'de AA'daki arkadaşlarıyla birlikte kurduklarını söyledi.

Sendika olarak şu anda 10 toplu iş sözleşmesi sürecini yürüttüklerini, bunlar arasında AA'da yürütülen süreçte daha fazla heyecan yaşadıklarını dile getiren Ballı, kendisinin ve sendika yönetimindeki çoğu kişinin, AA personeli olmasının bunda etkili olduğunu ifade etti.

Ballı, "Bu heyecanla başladığımız sözleşmeyi ivedilikle tamamlamak istiyoruz. Yönetim kurulunun, siz yöneticilerimizin çok iyi niyetli, olgun rakamlarla yaklaştığını gördük. Yani önceki görüşmelerimizde bizim ücret konusundaki teklifimizin hemen hemen tamamını kabul eder nitelikteydi. Bu düzlemde giderek çok fazla uzamadan, toplantıları sıklaştırarak arkadaşlarımızın bu heyecanıyla bu işi tamamlayıp iyi neticeler almayı ümit ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici