AA çalışanları tecrübelerini paylaşıyor

27.02.2020 18:34 | Son Güncelleme: 27.02.2020 18:34

Anadolu Ajansı (AA) 100. yılı etkinlikleri kapsamında ilki yapılan "Tecrübe Paylaşımı" programında, kıdemli foto muhabiri Ali İhsan Öztürk, deneyimlerini paylaştı.

AA Genel Yayın Yönetmeni ve Genel Müdür Yardımcısı Metin Mutanoğlu, AA Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, ajansın bir okul olduğunu ve pek çok değer yetiştirdiğini belirterek, Ali İhsan Öztürk'ün de zihinlere kazınmış ve ajansa değer katan isimlerden olduğunu söyledi.

Mutanoğlu, "Kendi içimizde nice değerlerimiz, kıymetli kardeşlerimiz, abilerimiz var. Ajans bir okul, birçok insan yetiştiriyor. Programı önemsiyoruz, inşallah her ay yapacağız, farklı arkadaşlarımızı dinleyeceğiz. Yaşanmışlıkları gelecek için bir ışık olarak görebiliriz." diye konuştu.

Öztürk, fotoğraflarla deneyimlerini paylaştı

Çalışanlarla deneyimlerini paylaşan AA kıdemli foto muhabiri Ali İhsan Öztürk de Van'daki ilkokul öğretmeninin kendisine verdiği fotoğraf makinesiyle fotoğrafa ilgisinin başladığını söyledi.

Farklı haber ajanslarında çalıştığını, AA'da ise 16 yıldır görev yaptığını belirten Öztürk, daha sonra haber ve doğa alanlarında çektiği fotoğraflardan oluşan sunum yaptı.

Anadolu Ajansı 100. yılı etkinlikleri kapsamında hayata geçirilen "Tecrübe Paylaşımı" programı her ayın son perşembe günü düzenlenlenecek.

Kaynak: AA