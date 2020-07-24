AA Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'dan, Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'a ziyaret Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy, Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ı ziyaret etti.

Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy, Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ı ziyaret etti.

Aksoy ziyarette Aslan'a AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aslan ise Aksoy'a yeni görevinde başarılar diledi.

Aksoy ziyaretin sonunda Aslan'a AA'nın deneyimli foto muhabirlerinin dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümü ile Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin davalar, yargılamalar ve darbe girişiminin öne çıkan isimlerinin profillerini konu edinen "15 Temmuz Darbe Yargılamaları-İddianameler ve Kararlar" adlı kitabını takdim etti.

Kaynak: AA