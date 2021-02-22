AA Bursa Bölge Müdürü Aksoy, Keles Kaymakamı Teymur'u ziyaret etti

Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy, Keles'te ilçe yöneticilerine ziyaretlerde bulundu.

Keles Kaymakamı Kübra Teymur'u makamında ziyaret eden Aksoy, AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Aksoy, Teymur'a, AA'nın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten Recep Tayyip Erdoğan'a kadar Türkiye'nin bütün Cumhurbaşkanlarına ilişkin seçki fotoğraflardan oluşan "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" albümünü takdim etti.

İlçe Kaymakamı Teymur ise AA çalışanlarına başarılar diledi.

Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin'i de makamında ziyaret eden Aksoy, AA'nın ulusal ve uluslararası çalışmalarına ilişkin bilgiler aktardı.

Keskin, kendisine "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" albümünü takdim eden Aksoy'a, ilçeye özgü el emeği "Keles bebeği" verdi.

Cumhuriyet savcıları Bülent Korkmaz ve Osman Baturay Teymur'a da ziyarette bulunan Erdinç Aksoy, AA'nın, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin davalar, yargılamalar ve darbe girişiminin öne çıkan isimlerinin profillerini konu edinen "15 Temmuz Darbe Yargılamaları-İddianameler ve Kararlar" kitaplarını hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz