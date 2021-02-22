AA Bursa Bölge Müdürü Aksoy, DOSABSİAD Başkanı Çevikel'i ziyaret etti
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AA Bursa Bölge Müdürü Aksoy, DOSABSİAD Başkanı Çevikel'i ziyaret etti

22.02.2021 15:39 | Son Güncelleme: 22.02.2021 15:42
AA Bursa Bölge Müdürü Aksoy, DOSABSİAD Başkanı Çevikel'i ziyaret etti

Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İşadamları Derneği (DOSABSİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel'e ziyarette bulundu.

Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İşadamları Derneği (DOSABSİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel'e ziyarette bulundu.

Aksoy, dernek binasında gerçekleşen ziyarette, AA'nın yaptığı çalışmalar ve faaliyetlerle ilgili Çevikel'e bilgiler verdi.

DOSABSİAD'ın çalışmaları hakkında bilgiler aktaran Çevikel ise AA çalışanlarına başarılar diledi.

Ziyaretin sonunda Aksoy, Çevikel'e, AA'nın deneyimli foto muhabirlerinin dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümünü hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan

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