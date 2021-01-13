AA Bursa Bölge Müdürü Aksoy, Bursa Ticaret İl Müdürü Aslanlar'ı ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

AA Bursa Bölge Müdürü Aksoy, Bursa Ticaret İl Müdürü Aslanlar'ı ziyaret etti

13.01.2021 16:53 | Son Güncelleme: 13.01.2021 16:57
AA Bursa Bölge Müdürü Aksoy, Bursa Ticaret İl Müdürü Aslanlar'ı ziyaret etti

Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy, Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar'ı ziyaret etti.

Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy, Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar'ı ziyaret etti.

Bursa İl Ticaret Müdürlüğü binasında gerçekleşen ziyarette Aslanlar, AA'nın yaptığı çalışmalar ve faaliyetlerle ilgili Aksoy'dan bilgi aldı.

Ticaret İl Müdürlüğü çalışmaları hakkında da bilgiler aktaran Aslanlar, AA çalışanlarına başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Murat Kurum İlker Başbuğ Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Şeyma Subaşı Serdar Ortaç Murat Dalkılıç
Spor Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı Oğuzhan Özyakup Vincent Aboubakar
Tüm Haberler İzmir Kongre Uyuşturucu Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AA Bursa Bölge Müdürü Aksoy, Bursa Ticaret İl Müdürü Aslanlar'ı ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 16:58:42. #1.15#
title