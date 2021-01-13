AA Bursa Bölge Müdürü Aksoy, Bursa Ticaret İl Müdürü Aslanlar'ı ziyaret etti

Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy, Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar'ı ziyaret etti.

Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy, Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar'ı ziyaret etti.

Bursa İl Ticaret Müdürlüğü binasında gerçekleşen ziyarette Aslanlar, AA'nın yaptığı çalışmalar ve faaliyetlerle ilgili Aksoy'dan bilgi aldı.

Ticaret İl Müdürlüğü çalışmaları hakkında da bilgiler aktaran Aslanlar, AA çalışanlarına başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz