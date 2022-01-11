AA Bölge Müdürü Yakut'tan Tuğgeneral Bekmez'e ziyaret - Haberler
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AA Bölge Müdürü Yakut'tan Tuğgeneral Bekmez'e ziyaret

AA Bölge Müdürü Yakut'tan Tuğgeneral Bekmez'e ziyaret
AA / Özkan Bilgin - Haberler | Güncel

Anadolu Ajansı (AA) Van Bölge Müdürü İbrahim Yakut, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez'i ziyaret etti.

Anadolu Ajansı (AA) Van Bölge Müdürü İbrahim Yakut, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez'i ziyaret etti.

Tuğgeneral Bekmez'in makamında kabul ettiği Yakut, AA'nın bölgedeki çalışmalarını anlattı.

Tuğgeneral Bekmez de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yakut, Tuğgeneral Bekmez'e, AA'nın bir asırlık habercilik birikimiyle Türkiye ve Dünya'da 100 yılda yaşananlara yer verdiği "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" adlı kitabını hediye etti.

AA / Özkan Bilgin - Son Dakika Haberleri

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