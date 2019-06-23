AA Bölge Müdürü Şekerci'den veda ziyaretleri

Anadolu Ajansı (AA) Erzurum Bölge Müdürü Hüseyin Yahya Şekerci, tayininin Bursa'ya çıkması nedeniyle veda ziyaretlerinde bulundu.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Başkanı Feridun Fazıl Özsoy'u ziyaret eden Şekerci, daha sonra Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ile makamında görüştü.

Şekerci, veda ziyaretleri kapsamında Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı ve Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mustafa Çetin'i de makamlarında ziyaret etti.

Ziyaretlerinde iki yıl birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğunu belirten Şekerci, Özsoy, Çakmak, Bölükbaşı ve Çetin'e nezaketlerinden ötürü teşekkür etti.

Çakmak, Bölükbaşı, Özsoy ve Çetin de Hüseyin Yahya Şekerci ile uyumlu bir çalışma ortamı oluşturduklarını kaydederek, yeni görev yerinde Şekerci'ye başarı diledi.

Kaynak: AA