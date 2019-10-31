AA Bölge Müdürü Şahin'den, Bursa Garnizon Komutanı Sabuncu'ya ziyaret

AA Bölge Müdürü Şahin'den, Bursa Garnizon Komutanı Sabuncu'ya ziyaret

Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Halil Şahin, Bursa Garnizon ve Gemlik Askeri Veteriner Okulu Eğitim Merkezi Komutanı Albay Sacit Sabuncu'yu ziyaret etti.

31.10.2019 11:04
AA Bölge Müdürü Şahin'den, Bursa Garnizon Komutanı Sabuncu'ya ziyaret

Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Halil Şahin, Bursa Garnizon ve Gemlik Askeri Veteriner Okulu Eğitim Merkezi Komutanı Albay Sacit Sabuncu'yu ziyaret etti.

AA'nın çalışmaları hakkında bilgi veren Şahin, Sabuncu'ya AA'nın yıllığını takdim etti.

Albay Sabuncu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA
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