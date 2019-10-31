AA Bölge Müdürü Şahin'den, Bursa Garnizon Komutanı Sabuncu'ya ziyaret
Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Halil Şahin, Bursa Garnizon ve Gemlik Askeri Veteriner Okulu Eğitim Merkezi Komutanı Albay Sacit Sabuncu'yu ziyaret etti.
Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Halil Şahin, Bursa Garnizon ve Gemlik Askeri Veteriner Okulu Eğitim Merkezi Komutanı Albay Sacit Sabuncu'yu ziyaret etti.
AA'nın çalışmaları hakkında bilgi veren Şahin, Sabuncu'ya AA'nın yıllığını takdim etti.
Albay Sabuncu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.