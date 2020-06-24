AA Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik'ten Seyhan Belediye Başkanı Akay'a ziyaret
Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ı makamında ziyaret etti.
24.06.2020 16:57 | Son Güncelleme: 24.06.2020 17:40
Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ı makamında ziyaret etti.
Başkan Akay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek AA çalışanlarına başarılar diledi.
Firik de ziyarette, AA'nın çalışmaları hakkında Başkan Akay'a bilgiler verdi.
Kaynak: AA