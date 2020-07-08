AA Bölge Müdürü Firik'ten, Mersin Emniyet Müdürü Şahne'ye ziyaret
Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik, Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'yi ziyaret etti.
08.07.2020 13:23 | Son Güncelleme: 08.07.2020 14:23
Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik, Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'yi ziyaret etti.
Şahne, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kent güvenliği ve huzuru için çalıştıklarını söyledi.
Firik de AA'nın çalışmaları hakkında Şahne'ye bilgi verdi.
Görüş alışverişinin ardından sona eren ziyarette Firik, Şahne'ye AA yayınlarından takdim etti.
Kaynak: AA