AA Başmuhabiri Nurhan Çorlu'nun acı günü

03.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:34

Sakarya'da vefat eden Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğü Başmuhabiri Nurhan Çorlu'nun babası, ASpor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Muhabiri Savaş Çorlu'nun kayınpederi Mesut Karapalancı son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden 71 yaşındaki Karapalancı'nın cenazesi Serdivan ilçesindeki Bahçelievler Camisine getirildi.

Öğle vakti kılınan namazın ardından Karapalancı'nın cenazesi Serdivan Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Karapalancı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Nurhan ve Savaş Çorlu'nun çalışma arkadaşları katıldı.

Kaynak: AA