AA Atina Temsilcisi Furkan Naci Top'un vefatı Yunan basınında geniş yer buldu Anadolu Ajansı (AA) Finans Haberleri Editörlüğü'ne bağlı AA Atina Temsilciliği görevini yürüten Başmuhabir Furkan Naci Top'un hayatını kaybetmesi Yunan basınında geniş yer alırken, Atina Yabancı Muhabirler Derneği (EAXT) ve Radikal Sol İttifak Partisi (SYRİZA) taziye mesajı yayımladı.

Anadolu Ajansı (AA) Finans Haberleri Editörlüğü'ne bağlı AA Atina Temsilciliği görevini yürüten Başmuhabir Furkan Naci Top'un hayatını kaybetmesi Yunan basınında geniş yer alırken, Atina Yabancı Muhabirler Derneği (EAXT) ve Radikal Sol İttifak Partisi (SYRİZA) taziye mesajı yayımladı.

Yunan Haber Ajansı ANA-MPA, Top'un vefatıyla ilgili abonelerine sunduğu haberinde, AA'nın Atina Temsilcisi Furkan Top'un 33 yaşında kansere yenik düşerek hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ajans, Top'un, 2013'te Anadolu Ajansında muhabir olarak çalışmaya başladığını ve 2016'da Atina Bürosunun başına atandığını yazdığı haberinde, şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan'daki günlük yaşamla ilgili konuları, ekonomik, siyasi ve sportif gelişmeleri ülkesinin kamuoyuna ve tüm dünyaya aktarıyordu. Haberlerinin ve röportajlarının hedefi iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmekti. Furkan çok yetenekli bir gazeteci olarak hayata karşı olumlu bakışı ve son derece esprili anlayışıyla dikkati çekiyordu."

Yunan basını, ANA-MPA'nın Top'un ölümü ile ilgili haberini internet sitelerinde manşete taşırken, Top'un genç yaşta hayatını kaybetmesine vurgu yaptı.

Atina Yabancı Muhabirler Derneğinden (EAXT) yayımlanan taziye mesajında, "Top'un, zor bir konumda basına tutku ve sorumlulukla hizmet ettiği" belirtildi.

EAXT mesajında şu ifadeler kullanıldı:

"Anadolu Ajansı'nın Atina bürosu Müdürü ve Atina Yabancı Muhabirler Derneğinin asil üyesi Furkan Naci Top'un hayatını kaybettiğini üzüntü ile bildiririz. Sadece 33 yaşındaydı. Furkan, ahlakı, profesyonelliği ve aynı zamanda iyiliği ve samimi gülüşü ile sonsuza kadar kendisini tanıyan ve onunla çalışanların hatıralarında kalacaktır."

SYRİZA'nın basın bürosundan yapılan açıklamada da Top'un, 33 yaşında hayatını kaybettiğine vurgu yapılarak ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Açıklamada, "(Top) Kritik konumuna, her türlü zorluğa karşı iyilik kaynağı olmayı sürdürerek ve nezaketini koruyarak sorumluluk ve profesyonellikle hizmet etti." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: AA