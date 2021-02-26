AA Antalya Bölge Müdürü Yıldırım, Muğla Valisi Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün'ü ziyaret etti

Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, Muğla Valisi Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'e ziyarette bulundu.

Tavlı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek yeni sezon öncesi Türkiye'nin güvenli turizmde tecrübe kazandığını söyledi.

Özellikle kültür turizminde yeni destinasyonlar kazandırmak için çok sayıda proje üzerinde çalıştıkları belirten Tavlı, antik kentlerde de önemli çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Vali Tavlı yeni sezondan turizm sezonundan da umutlu olduklarını dile getirerek, özellikle son süreçte turizm sektörünün güvenli turizm sertifikasyonu ile Muğla'nın dünya ülkelerİ arasındaki rakiplerinin önüne geçtiğini belirtti.

Turizmde Muğla'nın önemine değinen Tavlı, AA'nın da bölgede önemli çalışmalar yaptığını ifade etti. Yıldırım da AA'nın çalışmaları hakkında Tavlı'ya bilgi verdi.

Yıldırım daha sonra Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ü ziyaret etti.

Ziyarette Gürün'e AA'nın yayınlarını takdim eden Yıldırım çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yıldırım'a ziyaretleri ve tarihe değer katan kitaplardan oluşan hediyeleri için teşekkür eden Gürün, Atatürk'ün 1920 yılında kurduğu ve bağımsızlık mücadelesinin en önemli neferlerinden Anadolu Ajansı'nın ülke için çok önemli bir değer olduğunu söyledi.

Vatandaşların tarafsız, ilkeli, doğru haberlere ulaşması için haber ajanslarına büyük görev düştüğünü belirten Gürün, "Siyasi kaygı gütmeden, vatandaşlarımızın haberlere ulaşması, bilgilenmesi dün olduğu gibi bugün de çok önemli. Anadolu Ajansı'na bu katkıları için teşekkür ediyorum." dedi.

Bölge Müdürü Yıldırım, daha sonra Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre'yi de ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç