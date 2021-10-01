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AA Antalya Bölge Müdürü Yıldırım, Isparta İl Emniyet Müdürü Turanlı'yı ziyaret etti

AA / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel
AA Antalya Bölge Müdürü Yıldırım, Isparta İl Emniyet Müdürü Turanlı'yı ziyaret etti

Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, Isparta İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı'yı ziyaret etti.

ANTALYA (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, Isparta İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı'yı ziyaret etti.

Ziyarette Yıldırım, Turanlı'ya AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yıldırım, Turanlı'ya Anadolu Ajansının "100 Yıllık" kitabını takdim etti.

Turanlı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Yıldırım'a teşekkür etti.

Yıldırım'a ziyaretinde AA Isparta muhabiri Yalçın Çelen de eşlik etti.

AA / Yalçın Çelen - Son Dakika Haberleri
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