AA Antalya Bölge Müdürü Yıldırım, İl Sağlık Müdürü Başıbüyük'ü ziyaret etti

ANTALYA (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yıldırım, bir süre önce Şırnak'tan Antalya İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Başıbüyük ile bir süre sohbet etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başıbüyük, Antalya'nın turizm kadar sağlıkta da önemli bir kent olduğunu söyledi.

Özellikle sağlık turizmini geliştirmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını anlatan Başıbüyük, "Kentimize salgın sürecinde dahi 8 milyonun üzerinde turist geldi. Vatandaşımızın sağlığı kadar, turistin sağlığını ve sağlık turizmini de önemsiyoruz. Bununla ilgili çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

AA'nın çalışmaları hakkında bilgi veren Bölge Müdürü Yıldırım da 13 dilde yayın yapan AA'nın salgın sürecinde de önemli bir görev üstlendiğini aktardı.

AA / Ayşe Yıldız - Son Dakika Haberleri

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