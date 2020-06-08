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AA Antalya Bölge Müdürü Yıldırım'dan Vali Şıldak'a ziyaret

Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, Burdur Valisi Hasan Şıldak'ı makamında ziyaret etti.

AA Antalya Bölge Müdürü Yıldırım'dan Vali Şıldak'a ziyaret
08.06.2020 20:49 | Son Güncelleme: 08.06.2020 21:55

Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, Burdur Valisi Hasan Şıldak'ı makamında ziyaret etti.

Nezaket ziyaretinde bulunan Yıldırım, AA'nın çalışmaları hakkında Vali Şıldak'a bilgi verdi.

Burdur'un yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesini başarılı şekilde sürdürmesi konusunda Şıldak'a teşekkürlerini ileten Yıldırım, ildeki çalışmaları yakından takip ettiklerini bildirdi.

Şıldak da teşekkürlerini ileterek ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ziyarette Yıldırım'a AA Burdur muhabiri Bilal Altıok ve Isparta muhabiri Yalçın Çelen de eşlik etti.

Yıldırım daha sonra Burdur Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kürşat Tuncel, Isparta Emniyet Müdürü Metin Akay ve Isparta Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Karahan'ı da ziyaret etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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