AA Antalya Bölge Müdürü Yıldırım'dan Vali Seymenoğlu'na ziyaret Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ziyarette Yıldırım, Seymenoğlu'na AA'nın çalışmaları hakkında bilge verdi.

Yıldırım, AA'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının "sessizliğine" tanıklık ettiği "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümünü Seymenoğlu'na takdim etti.

Seymenoğlu, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek Yıldırım'a teşekkür etti.

Yıldırım'a ziyaretinde AA Isparta muhabiri Yalçın Çelen de eşilik etti.

Kaynak: AA