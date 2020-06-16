AA Antalya Bölge Müdürü Yıldırım'dan Vali Karaloğlu'na ziyaret
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AA Antalya Bölge Müdürü Yıldırım'dan Vali Karaloğlu'na ziyaret

Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, Diyarbakır Valiliği görevine atanan Antalya Valisi Münir Karaloğlu'na veda ziyaretinde bulundu.

AA Antalya Bölge Müdürü Yıldırım'dan Vali Karaloğlu'na ziyaret
16.06.2020 17:31 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:31

Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, Diyarbakır Valiliği görevine atanan Antalya Valisi Münir Karaloğlu'na veda ziyaretinde bulundu.

Karaloğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, Antalya'da 4 yıldır güzel çalışmalar ortaya koyduklarını ve bu çalışmaların halka duyurulmasını sağlayan AA ekibiyle de iyi bir iletişim kurduklarını söyledi.

Antalya'nın "turizmin başkenti" olduğunu ve dünyanın her yerinden turist çektiğini dile getiren Karaloğlu, Diyarbakır'ın da turizmde önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Yıldırım da Vali Karaloğlu'na Diyarbakır'da başarılar diledi.

Ayrıca ziyarette, Yıldırım, AA foto muhabirlerince çekilen Karaloğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kenti ziyareti, Şehzade Korkut Camisi'nin restorasyonu, Perge Antik Kenti gezisi ve ok attığı anlara ilişkin fotoğraflarını hediye etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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