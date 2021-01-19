AA Adana Bölge Müdürü, Mersin Cumhuriyet Başsavcısını ziyaret etti
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AA Adana Bölge Müdürü, Mersin Cumhuriyet Başsavcısını ziyaret etti

19.01.2021 12:21 | Son Güncelleme: 19.01.2021 12:51
AA Adana Bölge Müdürü, Mersin Cumhuriyet Başsavcısını ziyaret etti

Anadolu Ajansı Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik, göreve başlayan Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak'ı ziyaret etti. Firik, Öztoprak'a ziyaret sonunda '15 Temmuz Darbe Yargılamaları-İddianameler ve Kararlar' adlı kitabı takdim etti.

Başsavcı Öztoprak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'ya çalışmalarında başarılar diledi. Mehmet Kemal Firik de Öztoprak'a kurum çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ziyaret sonunda Firik, Öztoprak'a AA'nın hazırladığı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin davalar, yargılamalar ve darbe girişiminin öne çıkan isimlerinin profillerini konu edinen "15 Temmuz Darbe Yargılamaları-İddianameler ve Kararlar" adlı kitabını takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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