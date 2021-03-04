AA Adana Bölge Müdürü Firik'ten, AK Parti Adana İl Başkanı Ay'a ziyaret
04.03.2021 15:57 | Son Güncelleme: 04.03.2021 16:01
Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik, AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay'ı ziyaret etti.
Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik, AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay'ı ziyaret etti.
Başkan Ay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'ya çalışmalarında başarılar diledi.
Mehmet Kemal Firik de Mehmet Ay'a kurum çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt