AA Adana Bölge Müdürü Firik'ten, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Gümüş'e ziyaret Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş'ü ziyaret etti.

Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş'ü ziyaret etti.

Başsavcı Gümüş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'ya çalışmalarında başarılar diledi.

Kemal Firik de Gümüş'e kurum çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaret sonunda Firik, Başsavcı Gümüş'e AA'nın deneyimli foto muhabirlerinin dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümü ile Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin davalar, yargılamalar ve darbe girişiminin öne çıkan isimlerinin profillerini konu edinen "15 Temmuz Darbe Yargılamaları-İddianameler ve Kararlar" adlı kitabını takdim etti.

Kaynak: AA