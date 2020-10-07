AA Adana Bölge Müdürü Firik, Osmaniye İl Emniyet Müdürü ve OKÜ Rektörü'nü ziyaret etti

Anadol Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik, Osmaniye İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Rektörü Prof. Dr. Murat Türk'ü ziyaret etti.

Anadol Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik, Osmaniye İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Rektörü Prof. Dr. Murat Türk'ü ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürü Okumuş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA çalışanlarına ve ve Firik'e görevinde başarılar diledi.

Firik de Okumuş'a AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

OKÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Türk de, ziyarette OKÜ'nün akademik çalışmaları hakkında Firik'e bilgi verdi.

Her iki ziyaret sonunda Firik, Okumuş ve Türk'e AA'nın 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" kitabı ile "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" adlı albümü hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner