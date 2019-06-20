AA: Abdullah Öcalan'dan HDP'ye İstanbul seçimlerinde tarafsızlık çağrısı
İmralı Cezaevi'nden açıklama yapan Abdullah Öcalan, HDP'ye İstanbul seçimlerinde tarafsızlık çağrısı yaptı.
İmralı Cezaevi'nden açıklama yapan Abdullah Öcalan, HDP'ye İstanbul seçimlerinde tarafsızlık çağrısı yaptı.
Doç. Dr. Ali Kemal Özcan, İmralı'da görüştüğü teröristbaşı Öcalan'ın avukatlarına teslim ettiği mektubu basın mensuplarıyla paylaştı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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