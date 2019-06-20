AA: Abdullah Öcalan'dan HDP'ye İstanbul seçimlerinde tarafsızlık çağrısı
CANLI YAYIN: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Soruları Yanıtlıyor

AA: Abdullah Öcalan'dan HDP'ye İstanbul seçimlerinde tarafsızlık çağrısı

İmralı Cezaevi'nden açıklama yapan Abdullah Öcalan, HDP'ye İstanbul seçimlerinde tarafsızlık çağrısı yaptı.

AA: Abdullah Öcalan'dan HDP'ye İstanbul seçimlerinde tarafsızlık çağrısı

İmralı Cezaevi'nden açıklama yapan Abdullah Öcalan, HDP'ye İstanbul seçimlerinde tarafsızlık çağrısı yaptı.

Doç. Dr. Ali Kemal Özcan, İmralı'da görüştüğü teröristbaşı Öcalan'ın avukatlarına teslim ettiği mektubu basın mensuplarıyla paylaştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et