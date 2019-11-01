AA 100. yılına yeni vizyonuyla giriyor

01.11.2019 13:16

Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümü kapsamında, haber dilinden yeni haber formatlarına, haber yayın mecralarını çeşitlendirmekten yeni teknolojik gelişmeleri habere uyarlamaya kadar birçok yeniliği içeren "100. Yıl Haber Vizyon Belgesi", Genel Müdürlük binasında düzenlenen programla çalışanlara tanıtıldı.

AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, AA Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, dünyanın en etkili haber ajanslarından biri olan AA'nın 100. yaşına girdiğinde çok daha güçlü, Türk ve dünya medyasına haber sağlayan en önemli kaynaklardan biri olacağını söyledi.

Anadolu Ajansının 6 Nisan 2020'de 100 yaşına basacağını hatırlatan Mutanoğlu, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Yunus Nadi, Halide Edip Adıvar'ı rahmetle anıyorum. Anadolu Ajansı, onların hedeflediği şekilde aynı kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Bir yandan Anadolu'nun sesini dünyaya duyururken diğer yandan dünyada yaşanan gelişmeleri de Anadolu insanına aktarmaktayız." dedi.

Mutanoğlu, konuşmasında Anadolu Ajansının görev şehitlerini de andı. Mutanoğlu, 1959'da eski Başbakanlardan Adnan Menderes ile birlikte bir uçak kazasında şehit olan eski Genel Müdür Şerif Arzık'a, 2. Dünya Savaşı sırasında Fransa'da hayatını kaybeden AA muhabiri Salih Köse Raif Çorlu'ya, haber peşinde koşarken yaşama veda eden AA muhabirleri Salih Mahmud Leyla, Mecit Dirani, Vesim el Adil, Enes Diyab ve Abdulkadir Nişancı'ya rahmet diledi.

AA'nın Türkiye genelinde 81 il ve 7 ilçede, dünya yapılanmasında da 41 ofisinin bulunduğunu bildiren Mutanoğlu, Anadolu Ajansının yayınladığı haber, video, fotoğraf, infografik, sosyal medya kullanıcısı ve internet sitesi ziyaretçi sayısında büyük artışlar yaşandığını, mobil telefonlardaki AA uygulamasının ise 1,5 milyon kullanıcıya ulaştığını aktardı.

AA'nın yaptığı araştırmaların, Türk medyasının AA'nın yayımladığı haberlere güveninin neredeyse yüzde 100 olduğunu gösterdiğini dile getiren Mutanoğlu, bir haber duyulduğunda "Ajansa bakın" ifadesinin yerleştiğini vurguladı.

Mutanoğlu, Aralık 2014 sonrası kurulan Grafik Haberleri Editörlüğü, Analiz Haberleri Editörlüğü, Kültür Sanat Haberleri Editörlüğü, Planlama Editörlüğü, Multimedya Editörlüğü, Canlı Yayınlar Editörlüğü gibi birimlerin başarılı çalışmalar yürüttüğünü anlattı.

"AA Editör Masası", "Spor Masası", "AA Ekonomi Masası", "AA Enerji Masası", "Röportaj Haberciliği", "60 Saniyede Bugün" gibi çalışmalar hakkında da bilgi veren Mutanoğlu, ayrıca pek çok tematik alanda kitapların basıldığını aktardı.

Son dönemde drone ile görüntü ve fotoğraf çekimlerine başlandığını, dosya haber çalışmalarının yapıldığını, terörle mücadele haberciliğine önem verildiğini dile getiren Mutanoğlu, FETÖ davalarının yakından takip edildiğini, terör örgütlerinin sosyal medyadaki yalanlarını ifşa eden haber çalışmaları yapıldığını söyledi.



"2020 ile dil dönüşümü başlayacak"

Anadolu Ajansının 100. yılı dolayısıyla "100. Yıl Haber Vizyon Belgesi"nin hazırlandığını bildiren Mutanoğlu, belgeye ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu vizyon belgesi ile 100. yılında Anadolu Ajansının küresel ölçekte dünyanın en etkili haber kuruluşlarından biri olması ve evrensel habercilik yarışında mesleki ve teknolojik gelişimini sürdürmesi hedefleniyor. AA'nın, küresel rekabette ihtiyaç duyduğu evrensel habercilik diline geçişi için doğru zaman olduğu görülmektedir. Bu kapsamda, bu vizyon belgesi, haber dilinden yeni haber formatlarına, haber yayın mecralarını çeşitlendirmekten yeni teknolojik gelişmeleri habere uyarlamaya kadar birçok yeniliği kapsamaktadır. "

Vizyon belgesinin en önemli maddesinin "haber dili" olduğunu belirten Mutanoğlu, Anadolu Ajansının artık evrensel ölçülerdeki haber ajanslarının kullandığı dile geçmesi gerektiğine ifade etti. Mutanoğlu, 2020 ile birlikte bu dil dönüşümünün gerçekleşeceğini vurguladı.

Haber dilindeki sorunları gidermek, daha yalın ve ideal bir haber dili elde etmek için çalışma başlattıklarını kaydeden Mutanoğlu, "Daha sade, daha bilgi yoğunluklu, fazlalıklardan arındırılmış, okuması kolay bir haber diline geçiyoruz. Bu kapsamda başlık, spot ve metin kurgusu yeniden düzenlendi. Muhabirlerin haber üretimi, hazırlanan bu çalışma temel alınarak devam edecek." bilgilerini verdi.

Küresel ölçekte "son dakika haberciliği" başlıyor

Son 2 yıldır yoğun şekilde uygulanan son dakika haberciliğinin küresel bir boyuta taşınacağını bildiren Mutanoğlu, "Küresel ölçekte 'son dakika' uygulaması, iddiamızı ortaya koyan bir yenilik olacak." diye konuştu.

"Muhabir Mobil" uygulaması ile sıcak gelişmeler hızlı aktarılacak

Metin Mutanoğlu, yeni dönemde "Muhabir Mobil" uygulamasına geçileceğini belirterek, "Bu kapsamda AA'nın her muhabirinin cep telefonuna 'Muhabir Mobil' uygulaması yüklenecek, böylece sıcak haberler fotoğraf ve video ile birlikte saniyeler sonra yayına verilebilecek." dedi.

AA sesli haberciliğe geçiyor

Sesli habercilik alanındaki teknolojileri hatırlatan Metin Mutanoğlu, AA'da sesli haberciliğin hayata geçirileceğini, bu amaçla kurulan seslendirme stüdyosunda profesyonel spikerlerin hazırladığı günlük podcastlerin özellikle Spotify ve iTunes'da etkin olacağını söyledi.

AA arşivi daha etkin kullanılacak

Yeni dönemde AA arşivinin daha etkin kullanılacağını bildiren Mutanoğlu, özellikle belirli bir tarihte yaşanan olayın ortaya çıkarılacağını ve böylece AA'nın o döneme tanıklığının aktarılacağını kaydetti.

Ses getiren röportajlar yayınlanacak

Mutanoğlu, küresel ölçekte ses getirecek, dünyadan ve Türkiye'den dikkat çekici isimlerle yapılan röportajların da yeni dönemde hayata geçirileceğini açıkladı.

"AA Video Platformu isimli dijital platform kuruyoruz." bilgisini paylaşan Mutanoğlu, bu çalışmanın 3 dilde hazırlanacağını belirtti.

Mutanoğlu, "Bu platformda, gün içindeki önemli gelişmeler, röportajlar, dosya haberler görüntülü ve alt yazılı olarak yer alacak. Canlı yayınlar burada olacak. Gelecek canlı yayınların programı görülecek. AA'nın bu platformuna giren belki bir saat vakit geçirecek. Bu çalışma yazılım aşamasında. Hedefimiz, 1 Ocak 2020'de bunu başlatmak." diye konuştu.

Yeni trend videolar yaygınlaştırılacak

Yeni dönemde başta sosyal medyada olmak üzere özel video üretiminin daha yoğun bir şekilde devam edeceğini belirten Mutanoğlu, olayların tüm dillerde hazırlanacak kısa videolarla video paylaşım sitelerinde hızlı şekilde yayınlanacağını kaydetti.

Mutanoğlu, bu alandaki videoların "hitap videoları", "AA bilgi", "insana dair" ve "benim hikayem", "amatör videolar", "selfi videolar", "bir dünya insan" başlıklarından oluşacağını anlattı.

Sosyal medya daha aktif kullanılacak

AA'nın 2020 Vizyonu ile birlikte sosyal medyanın daha aktif kullanılacağını belirten Mutanoğlu, burada sosyal medyanın haber kaynağı olarak kullanılmasının amaçlandığını aktardı.

Farklı diller arasındaki üretimin ortak kullanılması için de çalışma yürütüleceğini bildiren Mutanoğlu, yeni dönemde daha geniş kesimlere ulaşmak için "newsletter" özelliğine büyük önem verileceğini söyledi.

AA Genel Müdür Yardımcısı Metin Mutanoğlu, AA'nın 2020 Vizyon Belgesi'nin bir kitapçık halinde tüm medya kuruluşlarına tanıtılacağını da sözlerine ekledi.

Mutanoğlu'nun konuşmasının ardından Başmuhabir Barışkan Ünal, AA'nın yeni haber diline ilişkin bir sunum yaptı.

Kaynak: AA