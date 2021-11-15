"A2M2TECH Projesi "Eklemeli İmalat Teknolojileri" Alanında Doktora Yapmak İsteyen Genç Araştırmacıları Bekliyor

TÜBİTAK'ın MSCA-COFUND programına başvuruları teşvik etmek için açmış olduğu 2236-B MSCA-COFUND Burs Programlarına Katkı Fonu Programı kapsamında desteklenmekte olan Gazi Üniversitesi, A2M2TECH projesi kapsamında "Eklemeli İmalat Teknolojileri" alanında doktora yapmak isteyen 22 genç araştırmacı arıyor.

4 Araştırma Üniversitemizin (Gazi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü) ortak olarak yürüteceği program kapsamında destek kazanacak araştırmacılar bu üniversitelerden birinde doktora eğitimi alacaklardır.

Gazi Üniversitesi tarafından yürütülmekte olan A2M2TECH projesi, hem MSCA-COFUND programı hem de TÜBİTAK 2236-B MSCA-COFUND Burs Programlarına Katkı Fonu Programı kapsamında desteklenmektedir.

Programın Çağrı Metnine ulaşmak için tıklayınız.

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