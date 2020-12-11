A101 hafta içi kaçta kapanıyor? A101 hafta içi kaçta açılıyor?

A101 hafta içi kaçta açılıyor? A101 hafta içi kaçta kapanıyor? Marketler açık mı? İçişleri Bakanlığı Genelgesi tarafından sokağa çıkma yasağında bazı kurumlar yasak dışında tutuldu. Peki, A101 hafta içi kaçta açılıyor? A101 hafta içi kaçta kapanıyor?

A101 hafta içi kaçta açılıyor? A101 hafta içi kaçta kapanıyor? Marketler açık mı? İçişleri Bakanlığı Genelgesi tarafından sokağa çıkma yasağında bazı kurumlar yasak dışında tutuldu. Peki, A101 hafta içi kaçta açılıyor? A101 hafta içikaçta kapanıyor? İşte detaylar haberimizde...

HAFTA İÇİ MARKETLER KAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanan tedbirler, 20 Kasım saat 20.00'de itibaren uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda marketler 10.00-20.00 saatleri arasında açık olmaya başladı.

HAFTA SONU - HAFTA İÇİ MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre 4 Aralık Cuma akşamından 7 Aralık Pazartesine kadar uygulanacak sokağa çıkma yasağında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişciler saat 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Paket hizmeti veren yerler belirlenecek saatler çerçevesinde hafta sonu kısıtlamasından muaf tutulacaktır. Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecektir.

A101 SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

A101 , hafta içi ve hafta sonu 10.00'da açılmaktadır. A101 , hafta içi 20.00'da kapanmaktadır. A101 marketleri sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonu Cumartesi ve Pazar günlerinde saat 10.00'da açılacak ve saat 17.00'da kapacak.