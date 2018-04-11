BİM'den Sonra A101'de Teknolojik Ürünler Satmaya Hazırlanıyor

BİM'in oyuncu ekipmanları satışının ardından A101'de aktüel ürün satışına başladı. Bu hafta içerisinde başta sanal gözlük, mause olmak üzere çok sayıda teknolojik ürünü satışa çıkarak olan A101'de satılacak olan ürünler emsallerinin yarı fiyatına alıcı bekleyecek.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞACAK

Biznedioz.com'un haberine göre, BİM'in aktüel ürünler ile piyasaya renk katmasının ardından A101'de teknolojik ürün satışına başladı. 12 Nisan 2018'de A101'de satışa çıkacak sınırlı sayıdaki teknoloji ürünleri için uzun kuyruklar oluşması bekleniyor.

İşte satışa çıkacak olan aktüel ürünlerden bazıları: