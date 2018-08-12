A101'de Yaza Özel Teknoloji Ürünleri….



A101'de Bu Hafta…

A101'de bu hafta yaza özel teknoloji ürünleri ile dikkat çekiyor. Metal USB Fan ile serinlerken, kablosuz bluetooth kulaklık ile plajda müziğin keyfine varabilirsiniz. ya da GM 8 Go cep telefonu ile çektiğiniz fotoğraflarla yazı unutulmaz kılabilirsiniz.

Türkiye'nin en çok teknolojik ürün satan ve en yaygın yüksek indirim marketi A101'in bu haftaki fırsat ürünleri şöyle:

Metal USB Fan ile bilgisayar başında serinleyin!



Yaz sıcağında serinlemek isteyenler için üretilen Metal USB Fan, bu hafta A101'lerde 9.95 TL'den satışa sunuluyor. Enerjisini USB girişinden alan ürün paslanmaya ve kırılmaya dayanıklı bir gövdeye sahip ve 360 derece dönebilen hareketli pervanesiyle geniş bir alanı serinletebiliyor.

Piranha kablosuz kulaklıkla müzik keyfi her yerde!



Piranha'nın bu hafta A101'lerde 34.95 TL'den satışa sunulan kablosuz bluetooth kulaklığı, kesintisiz müzik keyfi sunuyor. Iphone ve Android uyumlu şarj edilebilir kulaklık şık tasarımı ile de dikkat çekiyor. Ürünün 2 yıl garantisi bulunuyor.

General Mobile cep telefonu ile unutulmaz fotoğraflar….



General Mobile GM 8 Go cep telefonu, 5 MP ön ve 13 MP arka kamerası ile unutulmaz fotoğraflar çekmenizi sağlıyor. Telefon 5.5 inç geniş ekranı ile fotoğrafları daha iyi görmenize de imkan verirken, parmak izi okuyucusuyla kullanım kolaylığı sunuyor. GM 8 Go, 1 GB RAM, 16 GB dahili hafızası ile tüm A101'lerde 749 TL'den satışa sunulacak.

Axen Uydu Alıcılı HD LED TV: Üstün ses çıkışı, bilgisayara bağlanma seçeneği!



A101'lerde 729 TL'den satışa sunulan Axen Uydu Alıcılı HD LED TV, mega contrast ve coaxcial ses çıkışı ile dikkat çekiyor. 2 adet HDMI, bir adet USB girişi bulunan televizyon, PC audio ses girişi ve PC In özelliği ile bilgisayara da bağlanabiliyor. Ürün iki yıl Sunny Türkiye garantisi ve 6 taksit seçeneği ile satılacak.

A101'de Bu Hafta, A101'de Yaza Özel Teknoloji Ürünleri



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