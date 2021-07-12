A101, BİM, ŞOK hafta içi açılış kapanış saatleri! Hafta içi marketler kaçta açılıyor? BİM, A101 saat kaçta açılıyor?
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A101, BİM, ŞOK hafta içi açılış kapanış saatleri! Hafta içi marketler kaçta açılıyor? BİM, A101 saat kaçta açılıyor?

A101, BİM, ŞOK hafta içi açılış kapanış saatleri! Hafta içi marketler kaçta açılıyor? BİM, A101 saat kaçta açılıyor?
Haberler.com - Haberler | Gündem

1 Temmuz 2021 itibari ile kademeli normalleşmenin üçüncü etabı başladı. Bu kapsamda marketlerin çalışma saatleri merak edildi. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Temmuz ayı normalleşme tedbirleri genelgesinde marketler hakkında da detaylar yer aldı. Bu kapsamda Hafta içi marketler kaçta açılıyor? 12 Temmuz bugün marketlerin açılış, kapanış saatleri ne? BİM, A101 saat kaçta açılıyor? sorularının yanıtları meark edildi. İşte A101, BİM, ŞOK hafta içi açılış kapanış saatleri!

Hafta içi marketler kaçta açılıyor? BİM, A101 saat kaçta açılıyor? sorularının yanıtları araştırılıyor. Hafta içi ve hafta sonu farklı çalışma saatleri bulunan marketlerle ilgili son durum araştırılıyor. Kademeli normalleşme yeni döneminin başlamasıyla birlikte BİM, ŞOK ve A101 marketlerin çalışma durumu ile ilgili detaylar da merak edilmeye başladı. A101, BİM, ŞOK hafta içi çalışma saatleri!

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR?

Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe-Cuma - Cumartesi ve Pazar günleri marketler 09.00 ila 21.00 arasında hizmet verecek.

A101, BİM, ŞOK HAFTA İÇİ AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ SAATLERİ 2021

Temmuz ayı normalleşme takvimine göre A101, BİM, ŞOK market çalışma saatleri şimdilik 09.00-21.00 olarak devam ediyor. İlerleyen günlerde market çalışma saatlerinde değişiklik görülebilir.

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A101, BİM, ŞOK hafta içi açılış kapanış saatleri! Hafta içi marketler kaçta açılıyor? BİM, A101 saat kaçta açılıyor? - Haberler
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