A101, BİM kaçta açılıyor? Marketler bugün kaçta açılıyor, kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?

A101, BİM kaçta açılıyor? sorusunun yanıtı merak ediliyor. A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak edilmekte. 1 Temmuz 2021 tarihli genelgeye göre market çalışma saatleri A101, BİM, ŞOK market çalışma saatleri şimdilik 09.00-21.00 olarak devam ediyor. Bazı marketler ise 09.00-22.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Bulunduğunuz bölgeye göre market çalışma saatleri değişiklik gösterebilir. Peki, hafta içi hafta sonu yasakların kalkmasıyla birlikte marketler kaça kadar açık? A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri! Marketler bugün kaçta açılıyor, kaça kadar açık? İşte detaylar haberimizde...

A101, BİM, ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede market çalışma saatleriyle ilgili şu detaya yer verildi. Yeni genelgede, ''Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tüm işyerleri? ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış­ kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecektir.'' ifadeleri yer aldı.

Bu bilgilere göre market ve bakkalların çalışma saatleri işletmeler tarafından belirlenecek. Temmuz ayı normalleşme takvimine göre A101, BİM, ŞOK market çalışma saatleri şimdilik 09.00-21.00 olarak devam ediyor. Bazı marketler ise 09.00-22.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Bulunduğunuz bölgeye göre market çalışma saatleri değişiklik gösterebilir.

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR?

Bu bilgilere göre market ve bakkalların çalışma saatleri işletmeler tarafından belirlenecek. Temmuz ayı normalleşme takvimine göre A101, BİM, ŞOK market çalışma saatleri şimdilik 09.00-21.00 olarak devam ediyor. Bazı marketler ise 09.00-22.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Bulunduğunuz bölgeye göre market çalışma saatleri değişiklik gösterebilir.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet