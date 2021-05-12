A101 bayramda açık mı? Bayramda marketler açık mı?
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A101 bayramda açık mı? Bayramda marketler açık mı?

A101 bayramda açık mı? Bayramda marketler açık mı?
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Güncel

13 Mayıs Ramazan Bayramını ilk günü olması sebebiyle A101 bayramda açık mı? Bayramda marketler açık mı? Marketler bayramda saat kaçta açılıyor? Marketler bayramda saat kaçta kapanıyor? gibi sorular sorulmaya başlandı. Soruların yanıtı haberimizde yer almaktadır.

13 Mayıs Ramazan Bayramını ilk günü olması sebebiyle A101 bayramda açık mı? Bayramda marketler açık mı? Marketler bayramda saat kaçta açılıyor? Marketler bayramda saat kaçta kapanıyor? gibi sorular sorulmaya başlandı. Soruların yanıtı haberimizde yer almaktadır.

A101 BAYRAMDA AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede market çalışma saatleri ile ilgili şunları söyledi;"Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir." Bu sebeple bayramda A101 açık olacak.

MARKETLERİN BAYRAMDA ÇALIŞMA SAATLERİ

Tam kapanma genelgesi üç günlük Ramazan Bayramı'nı da kapsıyor, bu nedenle bayramda da marketler saat 10.00-17.00 arasında hizmet sunabilecek. Ancak marketlerin bayram mesaisi politikalarına göre değişebiliyor. Bazı marketler bayramın ilk iki günü çalışanlarına izin verebiliyor.

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Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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