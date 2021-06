A101 banka kredisi nedir, nasıl başvurulur? Garanti Bankası ile A-101 arasında yapılan kredi anlaşmasının detayları nelerdir?

A101 banka kredisi nedir, nasıl başvurulur? sorusunun yanıtını sizler için derledik. Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinden olan A-101'den dikkat çeken bir kampanya geldi. Bambaşka bir sektöre el atan A-101, Garanti Bankası ile bir iş birliğine imza attı.

A101 aktüel ürünlerinin vatandaşlara daha kolay ulaşmasını sağlayacak bir yeniliğe imza attılar. Bu kapsamda Garanti Bankası ile A101 anlaşma yaparak A101 aktüel ürünlerinde kullanılabilecek krediyi duyurdu. Bu kapsamda A101 banka kredisi nedir, nasıl başvurulur? Garanti Bankası ile A-101 arasında yapılan kredi anlaşmasının detayları nelerdir? sorularının yanıtları merak edildi.

A101 BANKA KREDİSİYLE SATIŞA BAŞLADI

Aktüel ürünler kapsamında mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satan dev market, bu ürünleri banka kredisiyle de satmaya başladı.

KASADA ANINDA KREDİ

A-101 kampanya kapsamında bankaya gitmeye gerek kalmadan Garanti Bankası aracılığıyla kasada anında kredi verecek.

İşte A-101'in verdiği reklam:

Garanti Bankası'nın resmi sitesinde yer alan detaylar şu şekilde;

Garanti BBVA'dan Online Alışveriş Kredisi

Alışveriş sırasında ihtiyaçlarınızı ertelemeden anında kullanabileceğiniz krediler Garanti BBVA'da! Anlaşmalı firmalardan yapacağınız alışverişlerinizde ister internetten, ister de mağazadan anında kredinizi kullanabilrsiniz.

İhtiyaçlarınızı daha fazla ertelemeyin! E-ticaret sitelerinden yaptığınız alışverişlerde istediğiniz ürünleri Alışveriş Kredisi ile kolayca satın alabilirsiniz. Uygun faiz oranları ve esnek taksit imkanlarıyla alışverişlerinizi ertelemeyin, hayalinizdeki ürüne tam da istediğiniz anda sahip olun.

Hızlı Kredi Süreciyle Evrak İşleriyle Uğraşmayın

Alışveriş Kredisi, anlaşmalı firmalardan satın alacağınız akıllı telefon (cep telefonu), tablet, gibi elektronik cihazlar başta olmak üzere her türlü ürün için uygun şartlarla hızlı çözümler sunuyor. 750 TL ile 15.000 TL arasındaki alışverişlerinizde (Firma özelinde limitler değişkenlik gösterebilmektedir.) saniyeler içerisinde kredi başvurusu işleminizi gerçekleştirebilir, hayalinizdeki ürüne kolayca sahip olabilirsiniz. Üstelik 36 aya varan taksit imkânı ve uygun faiz oranları da Alışveriş Kredisi ile sizleri bekliyor.

Öncelikli İhtiyaçlarınız İçin Uygun Kredi

Akıllı telefon veya laptop gibi elektronik cihazlar günümüzde lüks tüketimden çok öncelikli ihtiyaç halini almış durumda. Gündelik yaşamda ve iş hayatında her an ihtiyaç duyduğumuz bu ürünleri satın almak için Alışveriş Kredisi, her bütçeyeuygun kredi çözümlerini sunuyor. Üstelik cep telefonu veya akıllı telefon gibi ürünlerde sunulan taksit imkanları bu ürünlerdeki peşin ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Yalnızca birkaç kolay adımla kredi başvurusu işlemlerinin yapılabildiği Alışveriş Kredisi, bankaya gitmeye gerek kalmadan evinizin konforunda alışveriş işlemlerinizi gerçekleştirebilmenizi sağlıyor.