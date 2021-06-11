A101 aktüel ürünler! 12 Haziran A101 aktüel ürünler!
Bu hafta 12 Haziran 2021 tarihine kadar geçerli olacak haftanın yıldızları kampanyasında neler var? A101 aktüel ürünler! 12 Haziran A101 aktüel ürünler! A101 sanal market! A101 haftanın yıldızları!
Bu hafta 12 Haziran 2021 tarihine kadar geçerli olacak haftanın yıldızları kampanyasında neler var? A101 aktüel ürünler! 12 Haziran A101 aktüel ürünler! A101 sanal market! A101 haftanın yıldızları!
A101 12 HAZİRAN HAFTANIN YILDIZLARI
Sütaş Tam Yağlı Beyaz Peynir 700 gr 19,95 TL
Marmarabirlik Kuru Sele Zeytin 400 gr 14,45 TL
Pınar Lezzet Keyfi Hindi Kokteyl Sosis 240 gr 5,95 TL
Yöremce Cin Mısır 500 gr 3,60 TL
Yurt Konserve Kuru Fasulye 400 gr 6,95 TL
Mutlukovan Süzme Çiçek Balı 1000 gr 29,95 TL
Keyfe Gül ve Lokum Aromalı Türk Kahvesi 100 gr 4,50 TL
Keyfe Damla Sakızı Aromalı Türk Kahvesi 100 gr 4,50 TL
Akmina Sade Maden Suyu 1 Litre 2,50 TL
Ülker Mini Çikolatalı Gofret 82 gr 3,50 TL
Ülker Mini All Star Bar Çikolata 91 gr 3,50 TL
Dr.Oetker Şekerli Vanilin 20x5 gr 5,45 TL
Dr.Oetker Hamur Kabartma Tozu 20x10 gr 5,45 TL
Fairy Hepsi 1 Arada Bulaşık Makinesi Tableti 24,95 TL (10 TL üstü alışverişlerde geçerli fiyat)
Oreo Kremalı Kakaolu Bisküvi 12x38 gr 16,95 TL (10 TL üstü alışverişlerde geçerli fiyat)